كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين عن استجابة وزارة التربية والتعليم للالتماسات المقدمة من معلمي الحصة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الزراعي، والذين يعملون بنظام الحصة منذ سنوات طويلة، بسبب عدم إدراج تخصصهم عند الإعلان عن مسابقة الحصة في مادة العلوم.

وأكدت الإدارة أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم خاطب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة للنظر في طلب المعلمين، وتوجيه الجهات المعنية بإدراج تخصص التعليم الزراعي ضمن الإعلان الرسمي لمسابقات الحصة لمادة العلوم، لضمان تمكين المعلمين المؤهلين من التقديم والمشاركة.

