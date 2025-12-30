أيدت محكمة مستأنف جنح المقطم حكم حبس أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، وأصدقائه 3 سنوات مع الشغل، في اتهامهم بالتعدي على طالب باستخدام عصا "بيسبول" أمام إحدى المدارس بمنطقة المقطم، وذلك لعدم حضورهم جلسة نظر الاستئناف.

وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات مع الشغل، بعد ثبوت تورطهم في الواقعة، فيما سبق أن أصدرت محكمة جنايات المقطم حكمًا بسجن المتهم لمدة 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة تعاطي المواد المخدرة، على خلفية ذات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7876 لسنة 2025 أن أحد أصدقاء المتهم تواصل معه وأبلغه بتعرض شقيقته لمضايقات من أحد الطلاب، فانتقل المتهم برفقة صديقيه إلى محيط المدرسة، حيث وقعت مشاجرة تعدى خلالها المتهمون على عدد من الطلاب مستخدمين عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابة الطالب المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين فروا عقب الواقعة قبل أن يتم ضبطهم لاحقًا، وبعرضهم على جهات التحقيق تقرر إحالتهم للمحاكمة، مع إخلاء سبيلهم.

