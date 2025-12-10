ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية داخل نطاق إدارة أبو النمرس التعليمية لمتابعة الانضباط المدرسي داخل المدارس.

وبحسب بيان، شملت جولة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة زيارة مدرسة النيل الابتدائية، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة منيل شيحة للصم والبكم.

وخلال الجولة أشاد " عطية" بالدوري الرياضي لكرة القدم المقام بين المدارس، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية عنصر أساسي في بناء شخصية الطالب وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.

وفي مدرسة منيل شيحة للصم والبكم، حرص وكيل الوزارة بالجيزة على حضور إحدى الحصص داخل الفصول، وتابع تفاعل الطلاب وآليات تنفيذ طرق الشرح المخصصة لذوي الهمم.

و أثنى " عطية" على مستوى الطلاب وانضباطهم، كما أشاد بجهود المعلمين في تقديم محتوى تعليمي يتناسب مع قدرات الطلاب ويحقق أهداف الدمج والرعاية التربوية الشاملة.

كما وجّه سعيد عطية بضرورة توفير كل أوجه الدعم لهذه الفئة المتميزة من أبنائنا الطلاب، وتكثيف المتابعة لضمان تنفيذ برامج الدمج وتفعيل الأنشطة التعليمية والرياضية بصورة مستمرة.

