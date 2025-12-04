"تعليم القاهرة" تعلن إجراءات اختيار رؤساء لجان الدبلومات الفنية 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 بجميع نوعياتها: (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي).

وأكدت المديرية، في بيان، ضرورة التزام جميع المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها رسميًا بختم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو المديرية، بالإضافة إلى إرفاق صحيفة الأحوال المستخرجة من البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك وفقًا للضوابط المحددة.

وشددت المديرية، على ضرورة ألا يكون لدى المرشح أي موانع تمنعه من الاشتراك في أعمال الامتحانات، طبقًا للنشرة رقم 1 بتاريخ 18 أبريل 2024، وألا يكون مرشحًا للعمل ضمن مراكز توزيع الأسئلة.

كما أوضحت أن الترشيحات تقتصر على الفئات التالية:

- موجّه عام – موجّه أول – موجّه

- مدير إدارة – مدير مرحلة – مدير مدرسة

- كبير معلمين – معلم خبير – معلم أول "أ"

- رئيس قسم – وكيل "أ" – وكيل قسم (تخصصية تعليم أو فنية تعليم)

وطالبت المديرية، جميع مدارس التعليم الفني بموافاة مكتب التعليم الفني بكشوف كاملة لجميع العاملين، مع إرفاق دفاتر الحضور والانصراف، وإرسال نسخة إلكترونية Soft Copy على أسطوانة CD.

وأكد البيان، ضرورة قيام كل مرشح بتحرير استمارة الموانع ومراجعة البيانات والختم بالإدارة والمديرية، وإرفاق صحيفة الأحوال الحديثة وصورة بطاقة الرقم القومي، على أن تتولى المديرية إرسال مندوب بتفويض رسمي لتسليم الملفات مجمعة لكل مدرسة ونوعية إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية يناير 2026، على العنوان: شارع السرك والليمون- فم الخليج – مصر القديمة – القاهرة.

وشددت مديرية التربية والتعليم القاهرة، على أن الترشيحات تتم وفق الأقدمية المطلقة طبقًا للوظيفة الحالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي موظف تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة الموانع دون سبب قانوني.

كما أكدت أن مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين يتحملان المسؤولية الكاملة عن إرسال بيانات العاملين المستوفين للشروط، مع إحالتهم للشؤون القانونية في حالات التقصير.

وقالت المديرية، إنه لا يعتد بأي استمارة موانع غير معتمدة بختم شعار الجمهورية أو مخالفة للنموذج المخصص لهذا العام، كما تُشترط صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة.

ومن المقرر إعلان مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين قريبًا، فور تحديد الجدول الزمني النهائي من لجنة الإدارة المركزية.

