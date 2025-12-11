قبل نهاية ديسمبر.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة قيام طلاب الصف الثالث الإعدادي بتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 قبل انتهاء شهر ديسمبر، باعتباره الموعد النهائي لتقديم الاستمارة وحضور الامتحانات.

وأشارت الوزارة، إلى أن الرابط الخاص بالتسجيل أصبح متاحًا بعد إجراء تحديثات على موقع الوزارة، والتي كانت السبب في توقف الخدمة لفترة قصيرة لدى بعض الطلاب، حيث تم تفعيله الآن لتسهيل عملية التسجيل من هنا https://moe-register.emis.gov.eg/login

كشفت الوزارة عن رابط التسجيل المفعّل لاستكمال استمارة الشهادة الإعدادية 2026، موضحة أن التسجيل يشمل الخطوات التالية:

فتح رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-من هنا register.emis.gov.eg/login

اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

الضغط على خيار تسجيل الاستمارات الإلكترونية للشهادات العامة – الصف الثالث الإعدادي.

إدخال البريد الإلكتروني الموحد للطالب وكلمة المرور الخاصة بمنصة Office365.

مراجعة البيانات الظاهرة في الاستمارة والتأكد من صحتها.

تسجيل البيانات الأساسية، والتي تشمل: الاسم رباعيًا، المدرسة، الإدارة التعليمية، ورقم الهاتف.

الضغط على زر تسجيل، ومن ثم طباعة الاستمارة الإلكترونية للاحتفاظ بها.

شددت الوزارة على ضرورة مراجعة البيانات بدقة قبل التسجيل، لضمان صحة المعلومات الظاهرة في الاستمارة، وتفادي أي مشاكل أثناء دخول الامتحانات.