ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:55 م 06/12/2025
    جدول امتحان الشهادة الإعدادية
    جدول امتحان الصف الأول الثانوي أدبي
    جدول امتحان الصف الأول الثانوي
    جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي
    جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي
    جدول امتحان الصف الثاني الثانوي علمي
    جدول امتحان الصف الأول الإعدادي
    جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي
    جدول طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية
    جدول امتحان الصف الثاني الثانوي
    جدول إتمام المرحلة الابتدائية

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وذلك لجميع صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة إلى جداول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الشيخ حميد سالمان أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن اعتماد الجداول يأتي في إطار حرصه على إحكام الاستعدادات للامتحانات داخل جميع المعاهد، وتوفير الوقت الكافي للطلاب والمعلمين للتجهيز الجيد، مشيرًا إلى أن المناطق الأزهرية بدأت بالفعل في تعميم الجداول على مختلف الإدارات والمعاهد لضمان جاهزية اللجان وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التزام القطاع بتطبيق جميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات، وتشديد الرقابة داخل اللجان لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، مع توفير كل سبل الدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات.

