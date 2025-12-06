كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وذلك لجميع صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة إلى جداول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الشيخ حميد سالمان أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن اعتماد الجداول يأتي في إطار حرصه على إحكام الاستعدادات للامتحانات داخل جميع المعاهد، وتوفير الوقت الكافي للطلاب والمعلمين للتجهيز الجيد، مشيرًا إلى أن المناطق الأزهرية بدأت بالفعل في تعميم الجداول على مختلف الإدارات والمعاهد لضمان جاهزية اللجان وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التزام القطاع بتطبيق جميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات، وتشديد الرقابة داخل اللجان لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، مع توفير كل سبل الدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات.

