تعليم القاهرة تعتمد “الإخلاص” قيمة ثالثة في مبادرة "بقيمنا تحلو أيامنا"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اعتماد قيمة الإخلاص كعنصر ثالث ضمن مبادرة «بقيمنا تحلو أيامنا»، التي تنفذها المديرية بهدف ترسيخ الأخلاق وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول يمتلك الانتماء والقدرة على اتخاذ قرارات مبنية على القيم.



وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، أن بناء الأجيال لا يتحقق بالعلم وحده، بل بالقيم التي تمنح للعلم معناه الحقيقي، مشيرة إلى أن “الإخلاص” يمثل حجر الزاوية في أي نجاح تربوي أو إنساني، موضحه أن اختيار هذه القيمة يأتي دعمًا لرؤية وزارة التربية والتعليم في دمج القيم الراسخة ضمن مكونات العملية التعليمية.



وأشارت إلى أن قيمة الإخلاص تسهم في تنمية سلوكيات إيجابية لدى الطلاب، أبرزها:

الاجتهاد في التعلم بدافع ذاتي ورغبة صادقة في التطور.

الالتزام بالواجبات المدرسية بوعي ومسؤولية.

احترام الآخرين والتعاون دون انتظار مقابل.

تكوين شخصية مستقلة قائمة على المبادئ والقيم.

كما شددت على أن الإخلاص يمثل أساسًا مهمًا في رسالة المعلم، إذ يعزز دوره التربوي ويقوّي العلاقة بينه وبين طلابه على أساس من الثقة والاحترام، ويسهم في رفع جودة العملية التعليمية عبر تقديم مصلحة الطالب فوق أي اعتبار، بما يؤدي إلى خلق بيئة مدرسية آمنة تشجع على الإبداع والاجتهاد.

وأعلنت المديرية عن تنفيذ حزمة من الأنشطة داخل المدارس لتفعيل هذه القيمة، وتشمل:

فقرات يومية في الإذاعة المدرسية.

ندوات تثقيفية وأنشطة فنية وكتابية تعبّر عن مفهوم الإخلاص.

مسابقات طلابية لاكتشاف وتكريم نماذج من السلوك المخلص داخل المدارس.

