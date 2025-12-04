وكيل تعليم الجيزة يشدد: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، جولة ميدانية موسعة داخل عدد من مدارس إدارة السيدة زينب التعليمية.

وبحسب بيان، استهلت مدير المديرية جولتها بزيارة مدرسة السنية الثانوية للبنات، حيث تفقدت الفصول الدراسية والمكتبة المدرسية، وتابعت سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

وخلال لقائها بالطالبات، دعت الدكتورة همت إلى ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق والالتزام بالحضور اليومي، مؤكدة أن الانتظام المدرسي يمثل ركيزة أساسية لرفع مستوى التحصيل الدراسي، كما شددت على أهمية تفعيل الاستفادة من المنصة اليابانية التعليمية وما تقدمه من محتوى يعزز مهارات الطالبات ويدعم مستقبلهن الدراسي.

ووجهت مدير المديرية بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وساحات المدرسة، مشيرة إلى أن البيئة النظيفة تسهم في تحسين الحالة النفسية للطلاب وتزيد من قدرتهم على التعلم والإبداع.

وتواصلت الجولة بزيارة مدرسة المنيرة الابتدائية الجديدة، حيث تابعت الدكتورة همت انتظام حضور التلاميذ داخل الفصول، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بنسبة الحضور اليومية.

كما شددت على ضرورة التأكد من إتقان تلاميذ الصفوف الأولى لمهارات القراءة والكتابة، باعتبارها الأساس في بناء عملية تعليمية قوية ومستدامة.

وأكدت مدير المديرية أن المتابعة الميدانية تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها المديرية للارتقاء بمستوى الطلاب داخل مدارس القاهرة، وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وانضباط في جميع الإدارات التعليمية.

واختتمت جولتها بتوجيه الشكر للعاملين بالمدارس، مشددة على أن الهدف الأساسي هو بناء جيل واعٍ قادر على الإبداع، وأن الانضباط والقيم هما أساس مستقبل الطلاب.

