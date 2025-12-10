كتب- أحمد الجندي:

تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب أدهم عاطف محمد، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ببني سويف، الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "حرصًا من الوزارة على كشف جميع التفاصيل المتعلقة بحالة الوفاة، وردًا على ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة، تود الوزارة أن توضح أنها أجرت تحقيقًا موسعًا حول ملابسات حالة الوفاة".

وفي هذا الإطار قالت الوزارة إنه "بتاريخ السبت 6/12/2025، لم يتمكن الطالب من اللحاق بالحافلة المخصصة لنقل الطلاب إلى المدرسة، وقد تواصل والد الطالب مع الإخصائي الاجتماعي عبر "واتس آب" وأرسل صورة للطالب وهو على فراش المرض موضحًا حالته الصحية. وعلى الفور، أكد الإخصائي ضرورة بقاء الطالب في المنزل حتى تمام شفائه، على أن يُزوَّد المدرسة بتقرير وشهادة مرضية، مع التأكيد لولي الأمر بأن الامتحان سيتم إعادته للطالب لاحقًا حفاظًا على صحته".

وأضافت: "في صباح يوم الأحد 7/12/2025، فوجئت إدارة المدرسة بحضور الطالب بصحبة والده، الذي أفاد بتحسن حالته، ورغم أن علامات الإعياء كانت واضحة على الطالب، قامت إدارة المدرسة والإخصائي الاجتماعي بإبلاغ ولي الأمر بعدم إمكانية بقاء الطالب داخل المدرسة، حرصًا على سلامته وسلامة زملائه. إلا أن ولي الأمر أصر على ترك نجله بالمدرسة، معللًا عدم قدرته على اصطحابه مرة أخرى للمنزل، ثم انصرف".

وتابعت الوزارة: "قامت طبيبة المدرسة بالكشف على الطالب، ولاحظت ارتفاعًا في درجة حرارته وحالة إعياء واضحة، وأوصت بضرورة نقله لإجراء كشف خارجي. وقد تم التواصل مع ولي الأمر مرات متتالية لضرورة حضوره، إلا أن الظروف الخاصة التي ذكرها حالت دون وصوله، وبناءً عليه قام الإشراف الطبي بعزل الطالب في غرفة العزل الطبي ومتابعة حالته وصرف العلاج المبدئي وفق الإجراءات المتاحة".

وأوضحت الوزارة أنه في صباح الاثنين 8/12/2025، ساءت حالة الطالب، مما استدعى قيام المدرسة بنقله فورًا إلى مستشفى بني سويف العام حفاظًا على سلامته، وإبلاغ ولي الأمر بكل ما تم من إجراءات. وبعد حضور ولي الأمر، أصر على نقل نجله إلى التأمين الصحي على مسئوليته الكاملة، ووقع على إقرار رسمي بذلك، ثم نُقل الطالب إلى مستشفى الصدر، حيث وافته المنية مساء الثلاثاء 9/12/2025، وفقًا للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى.

وجددت الوزارة خالص التعازي لأسرة الطالب، داعيةً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسكينة في هذا المصاب الأليم.