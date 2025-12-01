التعليم تقرر إسناد تدريس "الجدارات البيئية" لمدرسي المدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إسناد مهمة تدريس وحدة الجدارات البيئية المقررة لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني بجميع تخصصاتها (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، إلى المعلمين الذين يرشحهم مديرو المدارس، وذلك على أن تُحتسب ضمن نصاب المعلم القانوني.

وأوضحت الوزارة أن وحدة الجدارات البيئية سيتم تدريسها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، دون توقف، ضمن خطط التطوير التي يتم تطبيقها على مناهج الصف الأول الثانوي الفني بمختلف نوعياته.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الوحدة تُطبَّق كنشاط تربوي وفق ما ورد في الخطة الدراسية الرسمية، على أن يتم الاحتفاظ بجميع الأدلة والأنشطة داخل ملف الإنجاز الخاص بالطالب ضمن برامج الجدارات، مؤكدة أن هذه الأنشطة لا تُدرج في شيتات التقييم لأنها ليست مادة تُمنح عليها درجات.

وبيّنت الوزارة أن تدريس وحدة الجدارات البيئية يندرج ضمن جهود الإدارة المركزية للتعليم الفني لرفع مهارات طلاب المدارس الفنية، وتنمية قدراتهم الحياتية والمهنية، من خلال مشاركتهم في أنشطة إنتاجية تحافظ على البيئة وتمنع الممارسات الضارة، كما تهدف الوحدة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وتشجيعهم على الحفاظ على النظام البيئي ومكوناته الطبيعية.

