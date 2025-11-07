أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن أماكن ومواعيد التدريب التربوي والبدني والذهني للمعلمين الجدد المتخلفين من الدفعة الخامسة ضمن مسابقة 30 ألف معلم.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن التدريب سيُعقد على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 وحتى الخميس 13 نوفمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يكون اليوم الثاني مخصصًا للتدريب البدني.

وشددت المديرية، على ضرورة التأكد من بيانات المتدربين من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي ومطابقتها بالكشوف المرسلة إلى قسم التدريب، والتي تتضمن أسماء المجتازين للاختبارات المبدئية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

كما أوضحت أن معلمي نسبة الـ5% سيحضرون التدريب في أيامه الثلاثة دون إلزامهم بأداء التدريبات الرياضية، مع السماح للمتدربين بتلقي التدريب في أقرب محافظة لمحل إقامتهم، مع المتابعة من خلال مسؤولي إدارة التدريب بالمديرية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الحصول على إفادة رسمية باجتياز برنامج التدريب التربوي والبدني والذهني يعد أحد مسوغات التعيين الأساسية ضمن إجراءات تعيين المعلمين الجدد.

