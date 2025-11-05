أجرت الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، جولة ميدانية شملت عددًا من مدارس إدارة الوايلي التعليمية، في إطار توجيهات الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة تعزيز الانضباط داخل المدارس، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية.

تفقدت وكيل المديرية خلال جولتها مدرستي بين الجناين الابتدائية ونجيب محفوظ الإعدادية بنات، وكان في استقبالها مديري المدرستين وعدد من المعلمين.

وخلال الزيارة، حرصت على متابعة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، ومستوى الطلاب في مختلف المواد الدراسية، مؤكدة على أهمية الالتزام والانضباط لتحقيق بيئة تعليمية فاعلة ومتميزة.

وخلال جولتها، وجهت وكيل المديرية الشكر والتقدير لعبد الرحمن طه، معلم التربية الرياضية بمدرسة بين الجناين الابتدائية، لما أبداه من تفانٍ في العمل وإيمان بقدرات الطلاب، وهو ما ساهم في تعزيز روح الفريق والانضباط بينهم، وجعل العملية التعليمية أكثر متعة وتحفيزًا للطلاب.

كما شددت الدكتورة وفاء رضا على ضرورة إعداد برامج دعم وعلاج لغوي لطلاب المرحلة الإعدادية في مادة اللغة الإنجليزية، بهدف تنمية المهارات الأساسية لديهم وتحسين مستواهم الأكاديمي للوصول إلى أفضل النتائج.

وفي ختام جولتها، أعربت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن تقديرها لجهود العاملين بمدارس الإدارة في الحفاظ على النظام والانضباط وتنفيذ التقييمات بدقة، مشيدة بما لمسته من حرص على الالتزام وجودة الأداء داخل الفصول.

