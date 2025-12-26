"جريمة إرهابية".. الخارجية السورية تدين استهداف مسجد في حمص

وكالات



أدانت وزارة الخارجية السورية، جريمة استهداف مسجد في حمص خلال صلاة الجمعة.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الجمعة، "ندين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية المتمثلة بتفجير استهدف أحد مساجد حمص أثناء صلاة الجمعة".

وأضافت أن هذا العمل الإجرامي الجبان اعتداء صارخ على القيم الإنسانية والأخلاقية، مؤكدة على أن هذا العمل الإجرامي الجبان يأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

ويشار إلى أن سوريا شهدت، اليوم، وقوع انفجار في مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمحافظة حمص، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 في حصيلة أولية.

ونقلت رويترز قول مسؤولين سوريين: إن الانفجار الذي وقع في حي وادي الذهب بمحافظة حمص قد يكون ناجماً عن تفجير انتحاري أو متفجرات وضعت داخل المسجد.