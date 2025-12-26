إعلان

"جريمة إرهابية".. الخارجية السورية تدين استهداف مسجد في حمص

كتب : مصراوي

03:40 م 26/12/2025

وزارة الخارجية السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات


أدانت وزارة الخارجية السورية، جريمة استهداف مسجد في حمص خلال صلاة الجمعة.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الجمعة، "ندين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية المتمثلة بتفجير استهدف أحد مساجد حمص أثناء صلاة الجمعة".

وأضافت أن هذا العمل الإجرامي الجبان اعتداء صارخ على القيم الإنسانية والأخلاقية، مؤكدة على أن هذا العمل الإجرامي الجبان يأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

ويشار إلى أن سوريا شهدت، اليوم، وقوع انفجار في مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمحافظة حمص، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 في حصيلة أولية.

ونقلت رويترز قول مسؤولين سوريين: إن الانفجار الذي وقع في حي وادي الذهب بمحافظة حمص قد يكون ناجماً عن تفجير انتحاري أو متفجرات وضعت داخل المسجد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السورية انفجار مسجد حمص انفجار مسجد بحمص صلاة الجمعة سوريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تغييران.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا
شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده
* سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (فيديو-صور)
عاجل| انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة