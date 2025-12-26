روسيا ترد على المقترحات الأمريكية بشأن اتفاقية السلام مع أوكرانيا

وكالات

نقلت وكالة رويترز البريطانية، اليوم الجمعة، تصريحات المتحدث باسم الكرملين، والتي أفادت أن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث إلى أعضاء في الإدارة الأمريكية بعد أن تلقت موسكو مقترحات أمريكية فيما يتعلق باتفاقية السلام المحتمل مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسية، ديمتري بيسكوف، إن مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، أجرى اتصالاً هاتفياً مع مجموعة من أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب، دون أن يحدد وقت الاتصال، وفق رويترز.

وذكرت الوكالة البريطانية أن بيسكوف لفت إلى أن مبعوث فلاديمير بوتين، كيريل ديميتريف، أحضر نسخاً ورقية من مقترحات السلام الأمريكية إلى موسكو، بعد لقاء في ميامي، في نهاية الأسبوع، مضيفاً أن الكرملين يتابع تحليل باقي التفاصيل.

وأفادت أن المتحدث باسم الكرملين تابع أنه "تم تحليل المعلومات، وباسم الرئيس بوتين، جرى اتصال بين ممثلي الإدارتين الروسية والأمريكية، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار".

وقال إنه لا يريد التعليق لأن روسيا شعرت بأن الإدلاء بتصريحات علنية قد يقوض المفاوضات، حسب وكالة رويترز.

وذكرت صحيفة كومير سانت الروسية أن بوتين أخبر بعض كبار رجال الأعمال الروس أنه قد يكون منفتحاً على مبادلة بعض الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، لكنه يريد دونباس بأكملها.

وقال بيسكوف إن مناقشات السلام الأوكرانية طُرحت "بشكل عام"، مؤكداً على أنها ذُكرت في الاجتماع، ولم يُدل بمزيد من التفاصيل حول ما نوقش.