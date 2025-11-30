وزير التعليم يستمع لطالبات دمياط حول مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة إمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا التعليمية والتى تضم عدد ١٢٦٤ طالبة، وخلال تفقد المدرسة تحاور الوزير مع عدد من الطالبات داخل فصول الصف الأول الثانوي.

وبحسب بيان، استمع إلى آراء الطالبات حول مدى استفادتهن من مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد عدد كبير من الطالبات إتمامهن المحتوى التعليمي على منصة "كيريو" اليابانية، كما أكدن أن دراسة هذه المادة ساهمت في تطوير مهاراتهم وقدراتهن.

وأعربن عن تطلعهن للحصول على الشهادة الدولية المعتمدة من جامعة هيروشيما عقب إتمام اختبار "توفاس" وهو ما ثمنه الوزير ، مؤكدا أن تعلم البرمجة يمثل أحد المحاور الأساسية لبناء قدرات الطالب المصري في العصر الرقمي، لما يوفره من مهارات تفكير حديثة قائمة على التحليل وحل المشكلات والإبداع، فضلًا عن دوره في تعزيز قدرات الطلاب على الابتكار والتجريب وتنمية التفكير المنطقي، وتأهيلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات العالمية.

