مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس شبرا لمتابعة انتظام العملية التعليمية

واصلت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، جولاتها التفقدية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة شبرا التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ القاهرة بضرورة المتابعة المستمرة لضمان انضباط الأداء داخل المدارس.

وشملت الجولة مدرستي السيدة سمية الإعدادية بنين وشبرا الابتدائية، حيث كان في استقبالها الأستاذ فرحات عبد الغني مدير عام الإدارة، وعدد من مديري المدارس والمعلمين.

وأكدت مدير المديرية على أن الهدف من الزيارة هو متابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول، والتأكد من التزام المعلمين بتنفيذ المناهج الدراسية وفق الخطط الموضوعة. كما تفقدت الفصول الدراسية للتعرف على مستوى الطلاب في القراءة والدروس، واطلعت على كراسات الحصص والواجبات المدرسية، إلى جانب متابعة نسبة حضور الطلاب داخل المدارس.

وشددت الدكتورة همت أبو كيلة على ضرورة متابعة عملية التقييم الأسبوعي للطلاب بشكل دقيق، بهدف رفع مستواهم الدراسي وتحسين أدائهم التعليمي، مؤكدة أهمية متابعة نسب الغياب يوميًا وإبلاغ أولياء الأمور أولًا بأول لضمان الحضور المنتظم للطلاب.

كما وجهت بضرورة تفعيل الإشراف العام في المدارس بكل دقة، حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب، مشيرة إلى أن الانضباط المدرسي أساس العملية التعليمية الناجحة.

وأكدت مدير المديرية كذلك على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، موضحة أنها تمثل عنصرًا محوريًا في جذب الطلاب للمدرسة، وتسهم في تنمية مهاراتهم الاجتماعية والقيادية والإبداعية والبدنية، فضلًا عن دورها في غرس القيم والأخلاق الحميدة لديهم، بما ينعكس إيجابًا على سلوكهم وشخصياتهم.

وفي ختام جولتها، تابعت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة سير العمل داخل ديوان عام إدارة شبرا التعليمية، واطلعت على احتياجات الأقسام المختلفة، موجهة العاملين إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف العامة التي تسهم في تطوير الأداء الإداري والتربوي، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.



