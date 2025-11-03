تعرف على الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025/2026

أعلنت الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات عن قائمة المستندات المطلوبة لتقديم طلاب الصف الثالث الإعدادي لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك استعدادًا لبدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة.

أوضحت الإدارات أن الطلاب الراغبين في التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الجاري عليهم تجهيز الملف الكامل من المستندات التالية:

عدد 5 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مدون على كل منها اسم الطالب بالكامل مطبوعة بالكمبيوتر.

إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي، مرفقًا بصورة منه.

صورة من شهادة ميلاد الطالب (الكمبيوتر).

طابع دعم مشروعات فئة واحدة يوضع في الملف.

إيصال رسم دخول امتحان الشهادة الإعدادية مصحوب بصورة من الإيصال.

ورقة بيانات أساسية تتضمن اسم الطالب رباعيًّا، عنوانه، وأرقام هواتف الأب والأم.

صورة من الرقم القومي لوليّ الأمر (الأب والأم) مع تدوين أرقام هواتفهما بوضوح على كل صورة.

حافظة بلاستيكية شفافة (فايل كبسولة) لوضع جميع المستندات المطلوبة بداخلها.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026 أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي ستنطلق يوم السبت الموافق 17 يناير 2026 في جميع المحافظات، على أن يتم إعلان الجداول التفصيلية في وقت لاحق من قبل كل مديرية تعليمية.

