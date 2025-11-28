تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة لاعتداء ولية أمر على مديرة مدرسة الإمام محمد عبده لغات بإدارة حدائق أكتوبر، حيث اعتدت ولية الأمر على مديرة المدرسة وتعدت على بعض المعلمات، ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والمتابعين.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحادث وقع بعد أن كان ابن ولية الأمر يصور الطالبات بالموبايل، فقام الأخصائيون بمصادرة الهاتف وطلبوا استدعاء ولي الأمر للتعامل مع الموقف.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ولية الأمر دخلت في مشادة مع الأخصائيين وقالت لهم: "الموبايل بتاع ابني مينفعش تاخدوه"، ثم تعدت على مديرة المدرسة جسديًا، قبل أن تحضر مع زوجها وعدد من الأخصائيين".

وأشار المصدر، إلى أنه تم تطبيق اللائحة المدرسية على ولي الأمر، وتم توقيع إقرار بالفصل وإعداد محضر رسمي بالواقعة، بينما قامت المعلمة المتضررة بتقديم محضر رسمي وتقرير بالحادثة.