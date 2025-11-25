اليوم.. مصر وإيطاليا تطلقان أكبر شراكة تعليمية في تاريخ التعليم الفني

يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء لتوقيع عددًا من بروتوكولات التعاون مع نظيره الإيطالي تمثل نقلة نوعية للتعليم الفني في مصر.

وأكد وزير التعليم خلال استقباله نظيره الإيطالي أمس أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو دعم الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير التعليم الإيطالي عن تقدير بلاده العميق للتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم الفني في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه مصر لجعل التعليم الفني مسارًا جاذبًا وفعالًا في بناء المهارات.



كما أثنى على قوة الشراكة الثنائية ونجاح المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن حجم الإنجاز يعكس إرادة سياسية قوية لدى الجانبين.



وأكد الجانبان أن الشراكة المصرية الإيطالية في التعليم الفني تُعد نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التعاون لتعزيز مسيرة تطوير التعليم الفني ودعم بناء كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

اقرأ أيضاً:



الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات



أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل