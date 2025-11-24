"التعليم": لا تراخيص للمدارس الخاصة دون فحوصات مخدرات

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حزمة توجيهات مُلزمة للمدارس الخاصة، تقضي بإجراء فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين داخل المدارس، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو مشرفين أو سائقي أوتوبيسات أو عمال خدمات.

وشدد الوزير على أن أي موظف جديد لن يُسمح له بالالتحاق بالعمل قبل تقديم ما يثبت خلوه من التعاطي، مؤكدًا أنه لن يتم إصدار أو تجديد تراخيص المدارس الخاصة إلا بعد تقديم ما يُثبت الالتزام الكامل بهذه الفحوصات.

وأكدت الوزارة لإطلاق برامج توعية داخل المدارس تستهدف الطلاب بكل المراحل، للتنبيه على مخاطر السلوكيات الضارة ورفع وعيهم بالمساحة الشخصية وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة، وتتم هذه الحملات تحت إشراف موجهي التربية النفسية، وبالتنسيق مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، لضمان وصول الرسائل التربوية بشكل فعّال.

وشددت وزارة التربية التعليم على منع وجود أي أفراد تابعين للصيانة داخل المنشآت التعليمية خلال ساعات الدراسة تمامًا، على أن يقتصر وجودهم على ما بعد الساعة الخامسة مساءً أو خلال الإجازات الرسمية فقط، لضمان بيئة آمنة للطلاب والعاملين.

ونصّت القرارات على عدم وجود أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة خلال اليوم الدراسي، بحيث لا يسمح لهم بالوجود سوى بعد خروج آخر طالب، لضمان وضوح الأدوار وتجنب أي تداخل قد يؤثر على النظام المدرسي.

وألزمت الوزارة الأوتوبيسات المدرسية، سواء كانت تابعة للمدرسة أو لشركات نقل خاصة، بعدم التحرك إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.

اقرأ أيضًا:

ليست تابعة لنا.. مدارس نيفرتارى الدولية تنفي علاقتها بمدرسة سيدرز الدولية

دراسة تكشف مسببات لأمراض القلب الروماتيزمية.. تتعلق بمستويات بروتين "الببتيد الناتريوريتك"

بعد شكاوى بـ"التحرش".. استبعاد معلم بمدرسة الأورمان