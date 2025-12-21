رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2026 إلكترونيًا

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب شهادات التعليم الفني إمكانية تسجيل الاستمارة الإلكترونية استعدادًا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025–2026، وذلك من خلال منصة الشهادات العامة على الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الدبلومات الفنية من المقرر أن تنطلق في نهاية شهر مايو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن خدمة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية متاحة الآن لجميع طلاب التعليم الفني بمختلف تخصصاتهم، عبر منصة الشهادات العامة، في إطار التيسير على الطلاب وتخفيف التكدس داخل المدارس.

ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال الدخول على الرابط التالي، من هنا.





اقرأ أيضًا:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية

نائب وزير الصحة: انخفاض المواليد لأقل من مليوني نسمة.. ونستهدف حسم الملف السكاني بحلول 2027