أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، زيارة ميدانية اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 إلى مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

ووفق بيان، كان في استقبالها محمود الجندي، مدير المدرسة، حيث تابعت الدكتورة همت خلال جولتها سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتفاعلت مع الطلاب، مشيدة بما لمسته من انضباط والتزام وتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما تفقدت مديرة المديرية عملية تسليم الوجبات المدرسية، للتأكد من الالتزام بالتعليمات الوزارية وضمان وصولها للطلاب بصورة آمنة وسليمة.

وأعربت الدكتورة همت إسماعيل عن سعادتها بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه المدرسة، مشيدة بجهود الإدارة والعاملين في تحقيق بيئة تعليمية إيجابية.

وفي ختام الزيارة، كرمت مديرة تعليم القاهرة محمود الجندي، مدير المدرسة، تقديرًا لجهوده المخلصة والمتميزة في رفع كفاءة الأداء والانضباط داخل المدرسة.

وأكدت "همت" أن تكريم النماذج المشرفة والمبدعة يعد نهجًا دائمًا لتعزيز ثقافة التميز وغرس روح التنافس الإيجابي، مشيرة إلى أن النجاح في العملية التعليمية لا يتحقق إلا بتكامل الجهود بين قيادة واعية ومعلمين مخلصين وطلاب مجتهدين.

واختتمت بتأكيدها أن تعليم القاهرة سيواصل دعم وتكريم كل من يسهم بإخلاص في تطوير العملية التعليمية وتقديم نموذج يحتذى به في الميدان التربوي.

