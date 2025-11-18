مفاجأة ولي أمر طالب الإسكندرية تقلب رواية فيديو تعنيف المعلم

أرسل ولي أمر الطالب أحمد عبد العزيز، الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه أحد المعلمين أثناء تعنيفه للتلميذ، إفادة رسمية إلى مدير مدرسة النصر للبنين بالشاطبي في الإسكندرية، أكد خلالها أن تداول الفيديو أسيء فهمه وأن المعلم محل الجدل "رجل محترم" ولا يرغب في أي ضرر يلحق به.

وأوضح ولي الأمر أنه تقدم بالإفادة من تلقاء نفسه ودون أي ضغوط، مشيرًا إلى أن الفيديو قديم ويعود إلى عامين عندما كان نجله في الصف الأول الإعدادي، وأن إعادة نشره في هذا التوقيت تهدف إلى الإيذاء وتشويه سمعة المعلم حسن كلبوش، على حد وصفه.

وأكد ولي أمر الطالب أن تصرفات المعلم وقتها كانت ضمن إطار الإرشاد والتوجيه، وأنه شخصيًّا طلب من المعلم احتواء نجله وضبط سلوكياته بالطريقة المناسبة، مضيفًا أن الابن بات اليوم أكثر تهذيبًا بفضل دور المعلم الذي وصفه بأنه "مربٍّ محترم وأمين على الطلاب".

وأعرب ولي الأمر عن اعتراضه على نشر الفيديو مجددًا، مؤكدًا أنه ونجله غير متضررين من المعلم، وأنهما يقفان إلى جانبه ضد أية محاولة للإساءة إليه، مطالبًا إدارة المدرسة بعدم الانسياق وراء ما وصفه بـ"الحاقدين والمغرضين" ممن يريدون الإضرار بسمعة المعلم أو المدرسة.

ووجه والد الطالب الشكر إلى إدارة المدرسة على جهودها مع الطلاب، مؤكدًا أن بيانه يأتي ردًّا على أية جهة أو شخص يحاول استغلال الفيديو للإساءة إلى المعلم أو المؤسسة التعليمية.

