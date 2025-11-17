"عطية" يتفقد عددًا من مدارس شمال الجيزة وأوسيم

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، جولة مفاجئة لمجموعة من المدارس التابعة لإدارتي شمال الجيزة وأوسيم.

استهدفت الجولة الوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية، ومستوى الالتزام بخطط الأنشطة المدرسية، وتطبيق معايير الانضباط داخل الفصول الدراسية.

وشملت الجولة مدارس أحمد عرابي ومصطفى كامل الابتدائية في شمال الجيزة، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام الطلاب داخل الفصول، واطمأن على تنفيذ خطط الأنشطة المدرسية، كما راجع سجلات التقييمات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوى الانضباط المرتفع.

كما شملت الجولة مدارس إدارة أوسيم التعليمية، بما فيها مدرسة الأمل للتعليم الأساسي، مدرسة بشتيل للتعليم الأساسي، ومدرسة بشتيل الجديدة 1، لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

وأكد سعيد عطية، أهمية تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بكفاءة وحزم لضمان بيئة تعليمية منظمة ومحفزة، كما وجه بضرورة متابعة التقييمات أولاً بأول، ورصدها بدقة في السجلات الخاصة بها لضمان قياس حقيقي لمستوى الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية التركيز على تطوير مهارات القراءة والمهارات الأساسية لدى الطلاب، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية، كما حث على تفعيل جميع الأنشطة الصفية واللاصفية بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وصقل مهاراته.

