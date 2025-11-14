بعد واقعة حبس طالبة بسبب المصروفات.. بيان عاجل من مدرسة "نيو كابيتال"

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت مدرسة نيو كابيتال الخاصة بالقاهرة بيانًا رسميًا تعقيبًا على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم اتخاذ المدرسة إجراءات سلبية ضد إحدى الطالبات بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية.

وأكدت إدارة المدرسة أنها تابعت ما تم تداوله بدقة، وقامت بالتحقق من الواقعة من جميع جوانبها، وتبين ما يلي:

- تنفي إدارة المدرسة تمامًا جميع الادعاءات المدعى بها والتي تتنافى مع القيم الإنسانية والتربوية والتعليم.

- الطالبة المقصودة مقيدة بالمدرسة منذ أربع سنوات، وقد اعتاد ولي الأمر على التأخر في سداد مستحقات العملية التعليمية، ومع ذلك لم ينكر طوال السنوات الأربع أنه كان يتم التعامل مع ابنته بالقيم الإنسانية وحسن المعاملة، ولم يسبق أن ادعى بغير ذلك.

- تبين لإدارة التحصيل بالمدرسة، وبمراجعة أسماء الطلاب غير المسددين لجميع مصروفات التعليم لهذا العام من بينهم الطالبة، والذين لم يسددوا ثمن الكتب الدراسية المستحقة عليهم، وعلى الرغم من ذلك، فقد سلمت المدرسة الطالبة جميع الكتب الدراسية التي اشترتها المدرسة، وذلك وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بعدم الامتناع عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب غير المسددين لمصروفات التعليم بالكامل.

-قامت إدارة التحصيل بالمدرسة بالاتصال بولي الأمر لسداد مصروفات التعليم، والذي لم ينكر أنه تم الاتصال به ولكن بدون جدوى.

-حرصًا من إدارة التحصيلات على نفسية الطلاب غير المسددين، اجتمعت بهم وأفهمتهم ذلك، ولم يحدث أكثر من ذلك.

- وعندما علمت إدارة المدرسة بذلك، أحالت مدير إدارة التحصيلات إلى التحقيق وتم مجازاتهم، تزامناً مع شكوى ولي الأمر للأسف، ولو أن الأب كان قد تواصل مع المدرسة لعلم حقيقة الواقعة، وأنه قد تم مجازاة المتسبب في ذلك، ولكن للأسف لم يحدث ذلك.

- تؤكد إدارة المدرسة احترامها الكامل لجميع أولياء الأمور والطلاب، وترفض تماماً أي تصرف فردي مخالف لقيم المدرسة ورسالتها التربوية.

- تناشد الإدارة الجميع عدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي تهدف إلى تدمير مدرستهم ومدرسيهم وانهيار العملية التعليمية، وخاصة وأن هذه المدرسة كان منها في العام الماضي أوائل محافظة القاهرة في امتحان إتمام شهادة المرحلة الإعدادية فلا يكون هذا جزاؤهم، فلماذا هذه الحرب الشرسة على هذه المؤسسة التعليمية الواعدة.

