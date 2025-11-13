توجيهات عاجلة بشأن صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصف الثاني الإعدادي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات عاجلة للمديريات التعليمية، شددت فيها على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي ضمن الفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم، مع الالتزام بنفس معايير الاستحقاق والصرف المعمول بها للفئات المستفيدة خلال العام الدراسي الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عمليات الصرف ستتم بصفة عاجلة وفي أسرع وقت ممكن، بدءًا من 1 أكتوبر 2025، باستخدام الاعتمادات المتاحة لدى المديريات ضمن بند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، إلى أن تقوم وزارة المالية بتوفير الدعم المالي المخصص لهذا الغرض.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للفئات المشاركة في العملية التعليمية.

وأضافت الوزارة، أن القرار يأتي استنادًا إلى توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 500 مليون جنيه، لصرف حوافز للمعلمين، والموجّهين، ووكلاء ومديري رياض الأطفال، بالإضافة إلى معلمي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الابتدائية والمدارس متعددة المراحل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

