قام أحمد شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الاثنين، بجولة تفقدية في مدرسة قُباء الابتدائية وقُباء الإعدادية بنات التابعتين لإدارة السلام التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العملية التعليمية وانضباطها.

وشملت الجولة الاطمئنان على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المنظمة لتوزيع الكثافات الطلابية طبقًا للتعليمات الوزارية.

كما تابع وكيل المديرية القوائم والجداول المدرسية لائحة الانضباط المدرسي لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم، كما حرص على التأكد من تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات المدرسية، لضمان حصول جميع الطلاب على موادهم الدراسية في الوقت المحدد.

وخلال الجولة، تم التأكيد على تسجيل غياب الطلاب يوميًا وإخطار أولياء الأمور بشكل دوري بموقف الحضور والغياب، بما يعزز التواصل بين المدرسة والأسرة ويضمن متابعة التحصيل الدراسي للطلاب.

