كتب- أحمد الجندي:

زار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، محافظة الإسكندرية، وكان في استقباله الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية؛ في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، وافتتاح عدد من المنشآت التعليمية، والوقوف على انتظام المدارس في العام الدراسي الجديد، والاطلاع على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية التعليمية.

مكتبة مزودة بالمراجع

وافتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مدرسة الشهيد أمين شرطة محمد صبحي إبراهيم الرسمية للغات التابعة لإدارة المنتزه ثاني التعليمية، والتي تضم ١٧٤٠ طالبًا وطالبة، وتشمل ٤٢ فصلًا دراسيًّا ومعامل متطورة للعلوم والكمبيوتر، فضلًا عن مكتبة مزودة بالمراجع والوسائل التعليمية الحديثة.

تنمية المهارات الرقمية

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة؛ حيث حرصا على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول، وتحدث الوزير محمد عبد اللطيف مع طلاب الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تم إدراجها حديثًا ضمن المناهج الدراسية، موضحًا أن تدريس هذه المادة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب وإعدادهم لوظائف المستقبل، واصفًا إياها بأنها "اللغة الحديثة القادمة للعالم".

شهادة معتمدة دوليًّا من اليابان

وأشار الوزير إلى أن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجانب الياباني، تتيح للطلاب تعلم المهارات التكنولوجية الحديثة بصورة تفاعلية، ويحصل الطالب بعد اجتياز البرنامج على شهادة معتمدة دوليًّا من اليابان؛ مما يعزز فرصهم في المنافسة بسوق العمل محليًّا ودوليًّا.

مسارات أكاديمية وتطبيقية

وأجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أنه يتيح للطلاب الاختيار بين عدة مسارات أكاديمية وتطبيقية، مع فرص امتحانية متعددة؛ مما يخفف العبء عن الطالب وولي الأمر.

المدرسة القومية الدولية

وقام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية بزيارة المدرسة القومية الدولية؛ حيث تفقدا عددًا من الفصول بالمدرسة.

آليات دمج التكنولوجيا

و حرص الوزير، أثناء تفقد فصول الصفين الرابع والسادس الابتدائي، خلال حصة اللغة العربية، على الاطلاع على كراسات الطلاب، ومتابعة تطبيق المناهج وآليات دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

دعم المدارس في مختلف الجوانب

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة الإسكندرية ومتابعة سير العمل في مدارسها، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المنتظمة للمحافظات، للوقوف على احتياجات الميدان ودعم المدارس في مختلف الجوانب الفنية والإدارية.

توفير بيئة تعليمية حديثة

وأكد الوزير أن افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة يعكس التزام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، مشيدًا بدعم محافظة الإسكندرية وقياداتها للمنظومة التعليمية، وبجهود العاملين في الحقل التعليمي الذين يبذلون كل ما في وسعهم لإنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

ورحب محافظ الإسكندرية بافتتاح وتفقد الوزير لعدد من مدارس الإسكندرية؛ مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص الدولة بجميع أجهزتها على متابعة الارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق الصالح لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم الطلاب، حيث تم الانتهاء من إنشاء ما يقرب من ٤٣ مدرسة جديدة خلال العام الحالي لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير مناخ دراسي ملائم لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء أحمد حبيب سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضاً:

في حضور قرينة الرئيس.. احتفالية "فني وافتخر" تكرم صُنّاع المستقبل من طلاب التعليم الفني

موعد ورابط إعلان منح "علي مصيلحي" في 7 جامعات أهلية بكليات كالطب والهندسة

التعليم تحسم الجدل: التابلت عهدة حتى نهاية الثانوية.. ورد الجهاز بشهادة صلاحية شرط أساسي