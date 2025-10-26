مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس المرج وعين شمس

تفقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، عدد من مدارس إدارتي المرج وعين شمس التعليمية.

استهلت مدير المديرية جولتها بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين، حيث تابعت نسب الحضور والغياب، مؤكدة على أهمية الالتزام بالحضور اليومي لتحقيق أفضل مستويات التحصيل الدراسي.

وبحسب بيان، اطلعت على كتب التقييمات ومستوى الطلاب في القراءة والكتابة، كما تابعت حصة لغة عربية بمعمل التطوير التكنولوجي، وشددت على ضرورة تفعيل المنصات التعليمية بانتظام.

توجهت بعد ذلك إلى مدرسة الحرية الرسمية لغات، حيث تفقدت عددًا من الفصول الدراسية، وراجعت سجلات الدرجات وكتب التقييمات، مشيدةً بالجهود المبذولة لرفع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

كما زارت مدرسة أنور السادات الثانوية بنات، وتابعت حصة للغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، ولاحظت تفاعل الطالبات مع المعلمة، وأجرت حوارًا مفتوحًا معهن حول أهمية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، موضحة أن تدريسها سيتم عبر منصة كيريو اليابانية، بما يعزز قدرات الطلاب التكنولوجية.

وأكدت " أبو كيلة " خلال الجولة على حرص الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وتزويد الطلاب بالمهارات التي تؤهلهم لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، مشددة على ضرورة دخول جميع الطلاب إلى المنصات التعليمية بعد التأكد من تسلمهم الأكواد الخاصة بهم.

وخلال الزيارة، قدّمت الطالبة سلمى محمد فتحي بالصف الثاني الثانوي بورتريه فني للدكتورة همت أبو كيلة، تقديرًا لجهودها المستمرة في دعم الطلاب وتشجيع المواهب.

كما تابعت مدير المديرية تفعيل الطلاب لمبادرة «بقِيمنا تحلو أيامنا» من خلال رسم شجرة القيم على جدار المدرسة، مؤكدة على أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية مثل الانضباط، الذي يُعد أساس النجاح في الحياة الدراسية والمجتمعية، مشيدة بالجهود المبذولة للحفاظ على القيم داخل المدارس.

واستكملت جولتها بزيارة مدرسة المرج الثانوية بنين، حيث تفقدت الفصول الدراسية وسير العملية الامتحانية، وشددت على ضرورة الانضباط اليومي، ومتابعة الغياب وإبلاغ أولياء الأمور بشكل فوري، كما وجهت مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة بمتابعة دخول الطلاب على المنصات التعليمية بانتظام.

واختتمت جولتها بزيارة مدرسة الشهيد محمود الخطيب التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، حيث تابعت قاعات رياض الأطفال، واطمأنت على تنفيذ المناهج الجديدة، مؤكدة أن مرحلة الطفولة المبكرة تمثل الأساس في بناء شخصية الطالب وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم المبكر.

كما تابعت وكيل الوزارة عددًا من الفصول واطلعت على كتب التقييمات الأسبوعية، موصية بضرورة تصحيحها أولًا بأول، وتابعت جزءًا من حصة العلوم (Science)، وحثّت الطلاب على الالتزام بالحضور لتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.

وفي ختام جولتها، التقت الدكتورة همت أبو كيلة بعدد من أولياء الأمور، حيث استمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العملية التعليمية، مؤكدة حرص المديرية على تفعيل دور الأسرة كشريك أساسي في المنظومة التعليمية، مشددة على أن جميع المقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار بما يخدم مصلحة الطلاب ويرتقي بجودة التعليم في مدارس القاهرة.

