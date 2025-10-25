قبل امتحانات أكتوبر.. نصائح ذهبية من خبيرة أسرية للطلاب وأولياء الأمور

قالت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه مع اقتراب امتحانات الشهر الأول لصفوف النقل، يزداد قلق وتوتر الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن كثافة ما هو مطلوب من الطالب من أداءات مختلفة والتقييمات الأسبوعية.

قدمت الحزاوي عدة نصائح للطلاب وأولياء الأمور حتى تمر امتحانات الشهر بسلام:

أهمية تحقيق توازن بين متابعة الدروس الجديدة ومراجعة الدروس المقررة في امتحان الشهر، مشددة على ضرورة إعداد جدول منظم يساعد في استغلال الوقت بشكل فعّال لتحقيق ذلك.

ضرورة استخدام طرق المذاكرة الفعالة؛ مثل استخدام الخرائط الذهنية و الاهتمام بحل أنماط مختلفة من الأسئلة و الاستفادة بأسئلة التقييمات وإعادة حلها.

تهيئة بيئة مناسبة للمذاكرة بعيدًا عن الضوضاء، مع مراعاة التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة للمكان.

دعم الأسرة للأبناء بكلمات إيجابية، والبعد عن القلق والتوتر بشكل مبالغ فيه، لأن هذه المشاعر تنتقل إلى الأبناء، مما قد يؤثر عليهم في المذاكرة وأدائهم للامتحانات.

الاهتمام بالتغذية الصحية، والتركيز على الخضراوات، والفاكهة، والأطعمة التي تساعد على زيادة التركيز، كالأسماك.

وناشدت الحزاوي الوزارة أن يكون هناك اهتمام عند وضع نماذج الامتحانات الشهرية بأن تكون متكافئة في الصعوبة، حتى لا يحدث ضرر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب يسبب شعور بعض الطلاب بالظلم.كما شددت على ضرورة متابعة الوزارة لمسؤولية طباعة ورق الامتحانات، لأن هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور بقيام مدارسهم بإلزامهم بتوفير ورق لطباعة الامتحانات، مما سبب لهم ضيقًا من زيادة الأعباء عليهم.

واختتمت الحزاوي: متمنية للطلاب والطالبات النجاح والتفوق في الامتحانات

