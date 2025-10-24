إعلان

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الثاني الثانوي بالقاهرة - الشعبة العلمية

كتب : أحمد الجندي

12:23 م 24/10/2025

طلاب المدارس

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2026، للصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية.

وأوضحت المديرية، أنه ستبدأ امتحانات الشهر، وفقًا للمقترح الصادر عن المديرية، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 كالتالي:

الأحد 26 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 28 أكتوبر: امتحان مادة التاريخ.

الأربعاء 29 أكتوبر: امتحان مادة الكيمياء.

الخميس 30 أكتوبر: امتحان مادة الفيزياء.

الأحد 2 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات البحتة والتطبيقية.

امتحانات شهر أكتوبر الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية

