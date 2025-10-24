موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الثاني الثانوي بالقاهرة - الشعبة العلمية
كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2026، للصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية.
وأوضحت المديرية، أنه ستبدأ امتحانات الشهر، وفقًا للمقترح الصادر عن المديرية، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 كالتالي:
الأحد 26 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.
الاثنين 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
الثلاثاء 28 أكتوبر: امتحان مادة التاريخ.
الأربعاء 29 أكتوبر: امتحان مادة الكيمياء.
الخميس 30 أكتوبر: امتحان مادة الفيزياء.
الأحد 2 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات البحتة والتطبيقية.
