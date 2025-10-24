موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الأول الثانوي بالقاهرة
كتب : أحمد الجندي
مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2026، للصف الأول الثانوي.
وأوضحت المديرية، أنه ستبدأ امتحانات الشهر، وفقًا للمقترح الصادر عن المديرية، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 كالتالي:
الأحد 26 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.
الاثنين 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.
الثلاثاء 28 أكتوبر: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.
الأربعاء 29 أكتوبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.
الخميس 30 أكتوبر: امتحان مادة التاريخ.
الأحد 2 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات.
