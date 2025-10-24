إعلان

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الأول الثانوي بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

06:00 ص 24/10/2025

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2026، للصف الأول الثانوي.

وأوضحت المديرية، أنه ستبدأ امتحانات الشهر، وفقًا للمقترح الصادر عن المديرية، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 كالتالي:

الأحد 26 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

الثلاثاء 28 أكتوبر: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الأربعاء 29 أكتوبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

الخميس 30 أكتوبر: امتحان مادة التاريخ.

الأحد 2 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات.

