أعلنت إحدى المدارس بمحافظة كفر الشيخ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن تعطيل الدراسة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 28 و29 و30 أكتوبر 2025، وذلك احتفالًا بمولد الشيخ إبراهيم الدسوقي، على أن تستأنف الدراسة صباح يوم السبت الموافق 1 نوفمبر.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الإجراء يُطبق عادةً خلال فترة المولد نظرًا للظروف المرتبطة بالاحتفالات.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، أن قرار التعطيل يأتي بعد العرض على الوزارة والمحافظة، مشيرًا إلى أن العرض لا يزال قيد الدراسة وانتظار الموافقة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025





أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"





قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل