موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لـ"أولى وثانية" إعدادي بالقاهرة



كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2026، والتي تشمل الصف الأول والثاني الإعدادي.

وأوضحت المديرية، أنه ستبدأ امتحانات الشهر، وفقًا للمقترح الصادر عن المديرية، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 كالتالي:

الأحد 26 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

الاثنين 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

الثلاثاء 28 أكتوبر: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الأربعاء 29 أكتوبر: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 30 أكتوبر: امتحان مادة العلوم.

