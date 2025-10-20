زار اليوم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إدارتَي الحوامدية وأبو النمرس التعليميتين، في إطار المتابعة المستمرة لضمان سير العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.



استهل عطية جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمود إبراهيم عبد الجواد الابتدائية، مرورًا بـ مدرسة الحوامدية الإعدادية، ومدرسة الحوامدية الثانوية، ومدرسة الحوامدية الفنية بنات، واختتم جولته بمدرسة عمر بن الخطاب التجريبية.

وخلال الزيارة، تابع انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، واطمأن على سير الطابور الصباحي وتحية العلم، مؤكدًا على ضرورة غرس قيم الانتماء والانضباط بين الطلاب منذ اللحظة الأولى.

شملت الجولة مدارس أبو النمرس الابتدائية المشتركة، والنصر الابتدائية المشتركة، وأبو بكر الابتدائية المشتركة، حيث تابع عطية أعمال المعلمين داخل الفصول وتفعيل أدوات التقييم والتوجيه الفني.

تعليمات هامة للمدارس

أصدر وكيل الوزارة مجموعة من التعليمات لتعزيز جودة التعليم، تضمنت:

رصد التقييمات في السجلات الرسمية ومطابقتها مع الواقع داخل الفصول لضمان الدقة والشفافية.

تفعيل سجلات القرائية في كل فصل ولكل مادة لتعزيز مهارات القراءة والكتابة.

الاكتفاء بالكتب الوزارية وعدم إلزام الطلاب بكراسات إضافية للتقييم.

تكثيف زيارات الموجهين الفنيين للمدارس لتقديم الدعم الفني والتربوي.

متابعة طلاب المرحلة الثانوية على منصة البرمجة التعليمية بشكل يومي.

توفير المواد والأدوات اللازمة لورش التعليم الفني لتطوير المهارات التطبيقية.

تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والموسيقية والرياضية بشكل مستمر لبناء شخصية متكاملة للطلاب.

كما حضر عطية حصة تربية موسيقية وأشاد بتفاعل الطلاب والمعلم، مؤكدًا أن الفن جزء أصيل من بناء الوجدان والذوق العام، وفي إطار الحفاظ على الانضباط، تم تحويل أحد المعلمين إلى الشؤون القانونية لعدم توجيه الطلاب نحو النظافة داخل الفصل، مشددًا على أن القدوة تبدأ من المعلم.

