تلقت مصراوي عدة شكاوى من أولياء أمور طلاب إحدى المدارس التجريبية التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية، بشأن عدم قيد أبنائهم إلكترونيًا بالصف الأول الابتدائي، رغم قيامهم بنقل الملفات من مرحلة رياض الأطفال إلى المدرسة وسداد المصروفات الدراسية.

وأكد أولياء الأمور، أن عدد الطلاب المتضررين يبلغ نحو 7 أطفال، ما أثار قلقهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتواصل "مصراوي" مع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أوضح أن المشكلة سيتم حلها خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه سيتم قيد الطلاب رسميًا بالصف الأول الابتدائي داخل نفس المدرسة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم مع انطلاق العام الدراسي.

