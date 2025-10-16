نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان «المفاهيم المغلوطة لدى الشباب»، وذلك بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، بحضور الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، و سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وشهدت الندوة حضور الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، و أمين الدسوقي، و بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وعدد من القيادات التعليمية والطلاب.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عزف السلام الوطني، ثم ألقى الأستاذ سعيد عطية كلمة رحّب خلالها بفضيلة المفتي والسادة الحضور، معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في توعية الشباب وحمايتهم من مخاطر الفكر المتطرف وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد وكيل الوزارة اعتزازه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوره الفعّال في دعم قضايا السلام والتعايش المشترك، والعمل على بناء وعي حقيقي لدى الشباب المصري.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة إيمان محمد حسن بالتعاون المثمر بين مديرية تعليم الجيزة ومؤسسات الدولة المختلفة في تنفيذ الأنشطة التربوية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء.

وخلال الندوة، تحدث المفتي الدكتور نظير عياد عن عدد من المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات وحروب الجيل الجديد التي تستهدف العقول، مشددًا على ضرورة الوعي والتثبت من المعلومات قبل تداولها.

كما تناول فضيلته مخاطر الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أهمية التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبناء الوعي الصحيح الذي يحصّن الشباب من الفكر الهدّام.

واختُتمت الندوة بفتح باب الحوار مع الطلاب، حيث أجاب مفتي الجمهورية على أسئلتهم واستفساراتهم في جو من التفاعل الإيجابي والمناقشة البنّاءة.

وفي ختام الفعالية، قدّم سعيد عطية درع مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى فضيلة المفتي، والدكتورة إيمان محمد حسن، تقديرًا لجهودهما المتميزة في دعم ملف توعية وتثقيف الشباب بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

