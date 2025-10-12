التعليم تبدأ صرف "حافز الألف جنيه" للمعلمين نوفمبر المقبل

كتب- أحمد الجندي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأسابيع القليلة المقبلة لصرف حافز بقيمة 1000 جنيه شهريًا لكل معلم، وذلك في إطار خطتها لدعم المعلمين ماديًا ومعنويًا وتشجيعهم على بذل أقصى جهد داخل العملية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن صرف الحافز سيبدأ مع مطلع شهر نوفمبر المقبل ويستمر حتى نهاية العام الدراسي، مشددة على أهمية التزام جميع المعلمين بتحقيق الانضباط داخل المدارس والعمل بروح الفريق لضمان سير العملية التعليمية بنجاح.

التدريب المؤهل للتعيين

وفي سياق متصل، أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنفيذ برنامج التدريب التربوي والبدني والذهني للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات المبدئية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تخصصات العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

تفاصيل وتعليمات برنامج التدريب

حددت الوزارة مجموعة من التعليمات الخاصة بتنفيذ التدريب، جاءت على النحو التالي:

مدة التدريب ثلاثة أيام، على أن تُراعى ظروف وإمكانيات القاعات التدريبية في كل مديرية وإدارتها التعليمية.

يُشارك معلمو الصف الخامس الابتدائي في جميع أيام التدريب دون إلزامهم بأداء أي أنشطة رياضية أثناء البرنامج.

يُسمح للمتدربين بحضور التدريب في أقرب محافظة لهم في حال تعذر التدريب في محافظتهم الأصلية، على أن يتم إخطار مدير إدارة التدريب بالمحافظة الجديدة عبر وسيلة اتصال سريعة مثل «واتساب» أو الهاتف، مع إرسال بيانات المشاركين.

الإفادة شرط أساسي للتعيين

أكدت الوزارة أن الحصول على إفادة رسمية باجتياز التدريب يعد أحد المتطلبات الأساسية للتعيين في الوظائف التعليمية، مشددة على ضرورة التزام المتدربين بحضور البرنامج كاملًا والحصول على الشهادة في نهايته.

مواعيد إضافية للمتخلفين بعذر

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد ثلاثة أيام إضافية للمعلمين الذين يتخلفون عن التدريب لأسباب قهرية مثل الخدمة العسكرية أو المرض، على أن تُحدد المواعيد الجديدة وفقًا لمدى توافر القاعات والمدربين في كل مديرية تعليمية.

