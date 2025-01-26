وزير التعليم: تحسين الأوضاع المادية للمعلمين على رأس أولويات الوزارة

وزير التعليم: لا يمكن أن يكون هناك امتحان وحيد يحدد مصير الطالب

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل حاليًا في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المدارس اليوم الأحد لمناقشة مقترح البكالوريا المصرية.

واستعرض الوزير، التفاصيل الخاصة بمقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى أن نظام "الثانوية العامة" بوضعها الحالي نظام قاسٍ على الطلاب وأولياء الأمور، مضيفًا أن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التي سيلتحق بها والمهنة التي سيعمل بها، وليست هناك فرصة للطالب إذا تعرض لأي ظرف قهري بتعديل مساره أو تغيير مستقبله.

وأوضح "عبد اللطيف"، أنه كان يجب النظر للوضع الحالي للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتي يطبق بعضها في مصر حاليًا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده والمسار الذي سيكمل فيه حياته.

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