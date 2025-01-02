وزيرا الصحة والتعليم يتفقدان مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بالغربية

كتب- أحمد الجندي:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، أعمال مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، بمدرسة مصطفى عبد الرحمن بقرية فيشا سليم بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور، سكرتير عام المحافظة، وناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وتفقد نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، اللجان الطبية للفحص، وتابعا عملية تسجيل بيانات الطلاب، واستمعا لإجراءات المتابعة، أثناء الكشف على الطلاب، والتأكد من التزام الفرق الطبية بتقديم رعاية الطبية علي أعلى مستوى واستجابة الطلاب بشكل إيجابي خلال الفحوصات.

وأثنى نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، على ما أثمرت عنه المرحلة الأولى والثانية للمبادرة، وطالب بضرورة تكرار هذا النموذج على مستوى المحافظات، موجهًا بتقديم كل سبل الدعم من جانب وزارة الصحة والسكان بكل قطاعتها، وأعرب عن شكره لكل الشركاء لا سيما مؤسسة ليونز، أحد شركاء المبادرة.

كما استمع وزير الصحة والسكان، لمجموعة من الطلاب وأولياء الأمور، لبيان مدى رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب، بما يضمن للطلاب التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية الكشف المبكر عن مشاكل الرؤية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن صحة العيون تلعب دورًا رئيسيًا في عملية التعلم لدى الطلاب.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المبادرة تعكس التزام الحكومة بتحقيق بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الفحص المبكر للمشاكل البصرية يساعد على تحديد احتياجات الطلاب بشكل أسرع، مما يسهم في تقديم الدعم اللازم لهم.

وأضاف "عبد اللطيف" أن الوزارة تعمل على نشر الوعي الصحي، لتعزيز الفهم حول أهمية الرعاية الصحية في حياة الطلاب، مؤكدًا تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان وصول هذه الخدمات لكل المدارس، وأن التعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة والتمكين للطلاب لتحقيق أفضل نتائج في حياتهم الدراسية.

كما ثمن وزير التربية والتعليم، دور وزارة الصحة في هذه المبادرة، موجهًا الشكر للفرق الطبية والتعليمية التي تساهم في إنجاح هذه المبادرة وتقديم خدمة متميزة للطلاب.

وخلال الزيارة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بالتواصل المباشر مع الطلاب وفتح قنوات التواصل مع أولياء الأمور للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة النظر لدى أبنائهم، وعمل كارت متابعة للطالب به كل البيانات العلاجية ومواعيد تكرارها إذا لزم الأمر، وتيسير الاجراءات، مما يضمن للطلاب التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل نتائج تحصيلية.

وقد استهدفت المرحلة الأولى الفحص الأولي لـ 200 ألف طالب في 270 مدرسة على مستوى 6 إدارات صحية، وأثمرت نتائج تلك المرحلة عن توقيع الفحص الفعلي على أكثر من 194 ألف طالب بنسبة 97,4%، بالإضافة إلى الكشف الطبي على 10,044 بالمدارس المركزية، وتقديم الخدمات الطبية المجانية لـ 959 طالبًا، وعمل 2411 نظارة طبية، وإجراء 92 تدخلًا جراحيًا وطبيًا.

أما المرحلة الثانية فقد استهدفت فحص 225 ألف طالب على مستوى 4 إدارات صحية، بإجمالي 354 مدرسة، وتم تنفيذ الفحص الفعلي بنسبة 84,8 %، بالإضافة إلى 13,423 كشفًا طبيًا للمدارس المركزية، وأثمرت نتائج المرحلة الثانية حتى الأول من شهر يناير، عن تقديم 1240 خدمة طبية وعلاجًا مجانيًا، وعمل 1818 نظارة طبية، وإجراء 61 تدخلًا جراحيًا وطبيًا.

جدير بالذكر أن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تهدف إلى المكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، وتهدف المبادرة إلى إجراء الكشف الطبى على طلاب المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، وعلاج الحالات المكتشفة مجانًا، وإجراء التدخلات الجراحية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، ويتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، ومؤسسة الليونز العالمية، للكشف عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

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