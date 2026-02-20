ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

انطلقت مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة 18 بالدوري المصري الممتاز.

وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

تشكيل نادي الزمالك ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي – خوان بيزيرا

مجريات الشوط الأول بمباراة الزمالك ضد حرس الحدود

بداية الشوط الأول

الدقيقة 1: سقوط لاعب حرس الحدود محمد بيومي والجهاز الطبي ينزل لأرضية الملعب لعلاجه

الدقيقة 3: تمريرات من لاعبي الزمالك للسيطرة على وسط الملعب

الدقيقة 5: ضغط من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 10: الزمالك يضغط وحرس الحدود يحاول تسجيل هدفا عن طريق الكرات العرضية

الدقيقة 15: جمهور الزمالك يشجع فريقه بحماس من المدرجات

الدقيقة 17: الزمالك يستحوذ بنسبة 68% مقابل 32% لحرس الحدود

الدقيقة26: هدف ضائع من حرس الحدود عن طريق عرضية يتصدى لها محمود حمدي الونش ويبعدها خارج الملعب

الدقيقة 33: الزمالك يسيطر على وسط الملعب

الدقيقة 41: الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود يتصدي فرصة كبيرة لنادي الزمالك

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وحرس الحدود بالتعادل السلبي دون أهداف

بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة 50: ضغط من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 55: ناصر منسي لاعب الزمالك يحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة 60: سقوط الزنفلي على أرضية الملعب ودخول الجهاز الطبي لإسعافه

الدقيقة63: تبديل للزمالك- نزول أحمد فتوح وأحمد شريف وخروج عبد الله السعيد وعدي الدباغ

الدقيقة63: تبديل للزمالك- نزول أحمد فتوح وأحمد شريف وخروج عبد الله السعيد وعدي الدباغ

الدقيقة 69: الزنفلي يتصدى لرأسية قوية من لاعب الزمالك محمد السيد

الدقيقة 75: دخول عمر جابر وخروج محمد إبراهيم مصطفى

الدقيقة 84: أحمد فتوح يحرز الهدف الأول للزمالك بعد دقائق من نزوله بديلا

الدقيقة 90: ناصر منسي يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك لتصبح النتيحة 2-0

انتهت المباراة بفوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد.