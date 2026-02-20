مباريات الأمس
تألق منسي وفتوح.. ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

كتب : وائل توفيق

09:30 م 20/02/2026 تعديل في 11:31 م
انطلقت مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة 18 بالدوري المصري الممتاز.

وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

تشكيل نادي الزمالك ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي – خوان بيزيرا

الزمالك وحرس الحدود

مجريات الشوط الأول بمباراة الزمالك ضد حرس الحدود

بداية الشوط الأول

الدقيقة 1: سقوط لاعب حرس الحدود محمد بيومي والجهاز الطبي ينزل لأرضية الملعب لعلاجه

الدقيقة 3: تمريرات من لاعبي الزمالك للسيطرة على وسط الملعب

الدقيقة 5: ضغط من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الأول

أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة 10: الزمالك يضغط وحرس الحدود يحاول تسجيل هدفا عن طريق الكرات العرضية

الدقيقة 15: جمهور الزمالك يشجع فريقه بحماس من المدرجات

الدقيقة 17: الزمالك يستحوذ بنسبة 68% مقابل 32% لحرس الحدود

مجريات مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة26: هدف ضائع من حرس الحدود عن طريق عرضية يتصدى لها محمود حمدي الونش ويبعدها خارج الملعب

الدقيقة 33: الزمالك يسيطر على وسط الملعب

الدقيقة 41: الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود يتصدي فرصة كبيرة لنادي الزمالك

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وحرس الحدود بالتعادل السلبي دون أهداف

بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة 50: ضغط من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الأول

مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة 55: ناصر منسي لاعب الزمالك يحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة 60: سقوط الزنفلي على أرضية الملعب ودخول الجهاز الطبي لإسعافه

مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة63: تبديل للزمالك- نزول أحمد فتوح وأحمد شريف وخروج عبد الله السعيد وعدي الدباغ

الدقيقة 69: الزنفلي يتصدى لرأسية قوية من لاعب الزمالك محمد السيد

الدقيقة 75: دخول عمر جابر وخروج محمد إبراهيم مصطفى

أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة 84: أحمد فتوح يحرز الهدف الأول للزمالك بعد دقائق من نزوله بديلا

احتفال أحمد فتوح بهدفه في مرمى حرس الحدود

الدقيقة 90: ناصر منسي يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك لتصبح النتيحة 2-0

ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى حرس الحدود

انتهت المباراة بفوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد.

