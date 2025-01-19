وزير التعليم: تعديلات الثانوية العامة جاءت لحل مشكلة كثرة المواد

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعديلات الأخيرة في النظام التعليمي جاءت لتخفيف الضغط والعبء على أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.

وأضاف "عبداللطيف"، أنه في ظل وجود 3 دفعات تمثل 3 ملايين طالب، كان من غير الممكن تركهم يدرسون 32 مادة بينما الطلاب في المدارس الدولية يدرسون 10 مواد فقط.

وأوضح الوزير أن التعديلات كانت ضرورية لحل مشكلة كثرة المواد، في ظل انتظار عرض مشروع البكالوريا في حوار مجتمعي يتماشى مع الأنظمة الدولية وفي نفس الوقت يتوافق مع ثقافة مصر وظروفها الداخلية.

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