طائرات إسرائيلية تستهدف طريقًا سريعًا في خرم آباد غرب إيران

نفذت طائرات مقاتلة تابعة لإسرائيل هجومًا استهدف طريقًا سريعًا داخل مدينة خرم آباد الواقعة غرب إيران، وفق وكالة تسنيم.

كانت أعلنت إسرائيل عن شن موجة جديدة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى استهداف ما وصفته بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في بيروت، بحسب CNN.

ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارًا يقضي بإلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران.