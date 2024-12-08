وكيل تعليم الجيزة يكرم مديري مدارس ويحيل آخرين للشئون القانونية

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إدارات البدرشين، الحوامدية، وأبو النمرس، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشملت الزيارة عدة مدارس من إدارة البدرشين وهي، مدرسة الوحدة المحلية بالمرازيق، مدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة، مدرسة فتحي بشير الثانوية ومن إدارة الحوامدية، مدرسة بيبرس الابتدائية المشتركة، مدرسة الحوامدية الإعدادية بنات، مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، ومن إدارة أبو النمرس التعليمية، مدرسة المنوات الإعدادية بنين، مدرسة المنوات الثانوية بنين، مدرسة منيل شيحة الاعدادية بنات.

وشدد " عطية" بالتركيز على النظافة العامة وتعزيز المظهر المدرسي بترتيب الفصول وتعليق اللوائح مع تشكيل لجنة لتنفيذ أعمال النظافة، مع تقديم تقرير موثق بالصور.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم، على أن الجولات التفقدية تمثل التزام الوزارة برؤية القيادة السياسية، موضحًا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن. وشدد على ضرورة مواجهة أي تقصير، مع دعم كل جهد مخلص يساهم في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب.

وأحال " عطية " مدير مدرسة الوحدة المحلية بالمرازيق، بسبب عدد من المخالفات (تدني النظافة، بيع مأكولات مجهولة المصدر، ضعف التوثيق الإداري) كما أحال معلمة علوم بمدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة.

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدير مدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة، تقديراً لجهوده في الحفاظ على النظافة العامة بالمدرسة، كما كرم مدير مدرسة الحوامدية الإعدادية بنات.

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