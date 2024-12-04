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توجيهات من وكيل تعليم الجيزة خلال تفقده مدارس إدارة بولاق الدكرور

11:51 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    وكيل تعليم الجيزة
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    وكيل تعليم الجيزة
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كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشملت الزيارة عدة مدارس منها، مدرسة ذات النطاقين، ومدرسة الشروق الإعدادية بنات، ومدرسة طه حسين الابتدائية، ومدرسة أحمد شوقي الابتدائية.

رعاية الطلاب ليست واجباً وظيفياً فقط

وشدد " عطية" على أهمية وضع خطط علاجية لدعم الطلاب ضعاف القراءة والكتابة، مع التقييم المستمر لقياس التحسن مؤكداً على أن رعاية الطلاب ليست فقط واجبًا وظيفيًا، بل مسؤولية وطنية مع التأكيد على نظافة البيئة المدرسية.

الجولات تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أهمية دور المعلمين في تحفيز الطلاب وتعزيز التفوق الدراسي مشيراً إلى أن هذه الجولات تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية لتطوير التعليم، كأساس لبناء جيل واعٍ ومبدع.

التعليم المتميز يتطلب العمل الجاد

وخلال الجولة، أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن تحقيق التعليم المتميز يتطلب العمل الجاد والانضباط الكامل من جميع الأطراف حتي يتم الحفاظ على بيئة تعليمية منظمة ونظيفة تكون أسس لبناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن."

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وكيل تعليم الجيزة سعيد عطية مدارس إدارة بولاق الدكرور دعم الطلاب ضعاف القراءة
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