النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 مادة الجغرافيا

كتب : أحمد الجندي

02:00 ص 02/03/2026

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة النموذج الاسترشادي الأول في مادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بهدف تدريب الطلاب عمليًا على طبيعة الامتحان وشكل الأسئلة المتوقعة.

رابط النماذج الاسترشادية

وأكدت الوزارة أن عدد النماذج الاسترشادية المقرر نشرها لكل مادة دراسية يبلغ 10 نماذج كاملة، يتم طرحها تباعًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، لإتاحة فرصة تدريب شاملة ومتدرجة للطلاب حتى موعد الامتحانات، ويمكن الاطلاع على النماذج المتاحة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا.

رابط تحميل نموذج الجغرافيا

وأتاحت الوزارة نموذج مادة الجغرافيا بصيغة إلكترونية قابلة للتحميل المباشر من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا.

إتاحة نموذج جديد يوميًا في التاسعة مساءً

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم نشر نموذج استرشادي جديد لكل مادة بشكل يومي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفق جدول زمني معلن يستمر حتى شهر مايو المقبل، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم طلاب الثانوية العامة خلال فترة الاستعداد للامتحانات.

حل النماذج عبر قناة مدرستا 3

بالتوازي مع نشر النماذج، أشارت الوزارة إلى تخصيص حلقات تعليمية لشرح وحل هذه النماذج من خلال قناة «مدرستا 3»، حيث تُذاع الحلقات يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للاستفادة من الشرح.

الثانوية العامة 2026 الجغرافيا النماذج الاسترشادية

