وزير ياباني يتفقد مدرسة بمدينة نصر.. ووزير التعليم يشيد بالطلاب- بيان

كتب- أحمد الجندي:

زار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه، فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، ويواي فوميو السفير الجديد المعين لليابان لدى جمهورية مصر العربية، "المدرسة المصرية اليابانية" بزهراء مدينة نصر، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وأعضاء السفارة اليابانية وأعضاء من هيئة التعاون الدولى"جايكا" مكتب القاهرة .

وخلال الجولة، تفقد الوزيران والسفير الياباني مرافق المدرسة المتنوعة، والتي تشمل ٩ فصول دراسية لمراحل رياض الأطفال والابتدائي، حيث أعربوا عن إعجابهم بالأفكار وأساليب التعلم التي يتبعها الطلاب في أنشطة التوكاتسو، التي تهدف إلى تعزيز فهم الدروس وغرس عادات النظافة الشخصية مثل غسل الأيدي والأسنان، بالإضافة إلى ترسيخ القيم والمبادئ في سلوكيات الطلاب.

وأشاد الوزيران والسفير الياباني بطلاب المدرسة، حيث أثنوا على ممارستهم للتجارب العلمية في معمل العلوم، معربين عن إعجابهم بالأنشطة التي يمارسها الطلاب ومن بينها استخدام المواد الطبيعية والزيوت العطرية في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، وكذلك في تصنيع العطور والمنظفات العطرية.

كما شهد الحضور رسومات الأطفال التي أُعدّت بالتعاون مع أولياء الأمور، حيث تناولت الأزياء والثقافة اليابانية لتعزيز مبادئ القيم واحترام الآخر، كما تضمنت الرسومات أسماء الطلاب مكتوبة بالطريقة اليابانية على الورق التقليدي الياباني.

طلاب رياض الأطفال يقدون عرضا رياضيا

ومن جانبه، شهد الوزيران والسفير الياباني أيضا عرضا رياضيا قدمه طلاب مرحلة رياض الأطفال على إيقاع الموسيقى خلال حصة التربية الرياضية، وتضمن العرض الطرق الفعّالة لتوجيه الأطفال للعب في مجموعات، وتعزيز التعاون بينهم.

وأشاد عبداللطيف، بالمستوى التعليمي النموذجي الذي يتم تطبيقه بالمدرسة، فضلاً عن التنوع المتميز في الأنشطة والمجالات المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وكذلك التعلم الجماعي، والتعاون بين الطلاب في تنفيذ أنشطة المدرسة.

وزير التعليم: حريصون على التوسع في المدارس اليابانية

وثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجهودات العاملين في هذه المدارس، مؤكدًا على أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر، حيث تقدم نموذجًا تعليميًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على التوسع في هذا النوع من المدارس التي يبلغ عددها حاليا ٥٥ مدرسة في ٢٦ محافظة بإجمالي حوالي ١٦ ألفا و٢٢٦ طالبا وطالبة و٢٦٧١ معلما ومعلمة، موضحا أن هناك إقبال كبير على هذه المدارس.

ومن جهته، أعرب الوزير الياباني عن سعادته بزيارة المدرسة، مثمنًا مجهودات الدولة المصرية لتطوير التعليم، ومشيدًا بالمستوى العلمي للطلاب والخدمات التعليمية المقدمة لهم.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، حرص الجانب الياباني على تعزيز التعاون مع الجانب المصري لمواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية في المدارس المصرية اليابانية والتي تمثل رمزا قويا للتعاون بين الدولتين.

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