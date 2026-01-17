إعلان

"أمور مصر": العربي في مستوى الطالب المتوسط.. وتباين الآراء حول الجبر بالشرقية

كتب : أحمد الجندي

12:57 م 17/01/2026

داليا الحزاوي

كتب- أحمد الجندي:

أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر، اليوم، بيانًا إعلاميًا، في إطار متابعته لسير امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات، حيث رصد آراء الطلاب وأولياء الأمور حول مستوى الأسئلة وانتظام اللجان.

وقالت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن أغلب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية أكدوا أن امتحان اللغة العربية جاء مناسبًا لمستوى الطلاب، وأسهم في رسم البسمة على وجوههم بعد انتهاء اللجنة.

وأضافت "الحزاوي"، في بيان، أن أولياء الأمور أعربوا عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظتي القليوبية والبحيرة، بينما شهد امتحان الجبر بمحافظة الشرقية تباينًا في الآراء، حيث وصفه بعض الطلاب بالسهل، في حين اعتبره آخرون متوسط الصعوبة.

وأوضحت أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أكدوا أن امتحانات اليوم جاءت في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الجزئيات في النحو التي وصفوها بأنها غير مباشرة، فيما جاء امتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة سهلًا وخاليًا من التعقيد، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة أسيوط.

وتم رصد تداول صور يُقال إنها تخص امتحانات بعض المحافظات عبر جروبات الغش على تطبيق "تليجرام"، وذلك بعد دقائق من توزيع أوراق الأسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026.

