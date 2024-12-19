مدير تعليم الجيزة يتابع سير العملية التعليمية بمدارس بولاق الدكرور

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارة بولاق الدكرور لمتابعة سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2024/2025، وضمان تحقيق الانضباط والجودة المطلوبة.

وشملت الزيارة عدة مدارس منها، مدرسة الشروق الاعدادية بنات، ومدرسة عمرو عبد المجيد، ومدرسة أحمد جاد جميل الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الإبتدائية، ومدرسة نجيب محفوظ الابتدائية.

وأكد " عطية" علي الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس وتفعيل الانضباط والالتزام كأساس للنجاح، مشيرًا إلى أنه لن يتم التسامح مع أي تقصير، وستُطبق الإجراءات القانونية لتحقيق نموذج تعليمي متميز موصياً بإجراء تدريبات منتظمة على خطط الإخلاء والطوارئ لضمان أمن وسلامة الطلاب.

الاستماع إلى أولياء الأمور

واستمع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلي مقترحات و شكاوى أولياء الأمور، مؤكدًا أن التواصل معهم هو أساس تحسين العملية التعليمية. وأكد أن شراكة الأسرة مع المدرسة تُسهم في خلق بيئة تعليمية داعمة تحقق طموحات الطلاب وتعزز القيم الوطنية.





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