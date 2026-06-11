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نائبا رئيس جامعة الأزهر يتفقدا مدينة الطالبات بالقاهرة ويوجهان بتوفير سبل الراحة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:00 ص 11/06/2026

جامعة الأزهر

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تفقد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة محمد جليلة، الأمين العام المساعد لفرع البنات، نفيسة خليل، مدير عام المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر، وأمينة جودة، مديرة المدينة الجامعية للطالبات.

وخلال الجولة قام نائبي رئيس الجامعة بالاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطالبات، بداية من طهي الطعام والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومراجعة تواريخ الإنتاج والصلاحية، كما تفقدوا مطعم المدينة وبعض المباني للوقوف على مدى جاهزيتها ومستوى النظافة وتوافر سبل الراحة، وقاموا بتوزيع الحلوى على الطالبات .

وفي سياق متصل، وجه نائبا رئيس جامعة الأزهر بضرورة الاستمرارية في رفع كفاءة الحدائق والمساحات البينية بين المباني، والعناية بالمساحات الخضراء، وتهيئة المناخ المناسب أمام الطالبات للمذاكرة والتحصيل العلمي، خاصة مع انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات.

وأكدت أن رعاية طالبات الجامعة وتوفير بيئة تعليمية ومعيشية لائقة يأتي على رأس أولويات إدارة الجامعة، مشددين على المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم لضمان جودة الخدمات المقدمة، حيث تأتي هذه الزيارات انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر على الارتقاء بمنظومة الخدمات الطلابية، وتوفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة تدعم الطالبات في مسيرتهن العلمية.

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جامعة الأزهر المدينة الجامعية للطالبات

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